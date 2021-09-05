Sungurlu’da okullar yüzyüze eğitime hazır

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde açılması planlanan okullar ve yüz yüze eğitimle ilgili fiziki ve teknik olarak hazır olduklarını ifade ederek Kaymakam Görmüş’e bilgi verdi.

Kaymakam Görmüş ayrıca Sungurlu Anadolu Lisesi’nde açılan Elektronik Sınav Merkezi’ni de ziyaret etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “İlçemizde faal hale gelecek olan E-Sınav Merkezi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın kolay bir şekilde sınav hizmetinden yararlanmalarına olanak tanımaktadır. Elektronik ortamda yapılan bütün sınavlar bu merkezimizde yapılabilecektir. Kaymakamımız, E-Sınav Merkezinin en kısa sürede faal hale getirilip vatandaşlarımızın hizmetine sunulması yönünde gerekli talimatları vererek, tüm öğrencilerimize 2021-2022 eğitim öğretim yılında başarılar diledi” denildi.

Öte yandan Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci de ilçede bakım ve onarımı yapılan okulları ziyaret etti. Sepetci beraberinde Şube Müdürü Yalçın Akkaya ile birlikte Şehit Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulu’nda bakım ve onarım çalışmalarını yerinde görerek Okul Müdürü Selçuk Cankaloğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(Haber Merkezi)

