Sungurlu’da okul servisleri denetlendi

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Akkaya, Taşımalı Eğitim Bölüm Şef Hanifi Erdal ve Yüksel Kızılova ile birlikte taşımalı eğitim okul servis araçları denetlendi.

İlçe merkezine çeşitli köylerden gelen taşımalı öğrencilerin bulunduğu servis minibüsleri teker teker durdurularak, taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıkları kontrol edildi.