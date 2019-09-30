Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 27°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105451
ALTIN
269.446
DOLAR
5.6475
STERLİN
6.9406
EURO
6.1534

Sungurlu’da öğrenci servis araçları denetlendi

Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında Sungurlu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan öğrenci servis araçları denetleme komisyonu ekibi İlçemizde okullara özel taşıma yapan servis araçlarını denetlediler. 

Sungurlu’da öğrenci servis araçları denetlendi

Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında Sungurlu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan öğrenci servis araçları denetleme komisyonu ekibi İlçemizde okullara özel taşıma yapan servis araçlarını denetlediler. 

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:13
Sungurlu’da öğrenci servis araçları denetlendi

Denetlemeye İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan komisyonda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sungurlu Belediyesi ve Sungurlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yetkili personeller katıldı. 
Komisyon tarafından yapılan denetimlerde özel taşıma yapan öğrenci servis araçlarında tespit edilen olumsuzluklar hakkında gereken uyarıları yapank denetleme komisyon üyeleri servis araç sahiplerine aksaklıkların giderilmesi için süre verdi. Mevzuat gereği özel servis hizmeti yapamayacak araçlar hakkında yasal işlem yapıldı. 
Denetleme Komisyon Başkanı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Akkaya denetimlerin devam edeceğini belirtti. 

(İHA)

İlgili Haberler
Önce piknik sonra temizlik yaptılar
Önce piknik sonra temizlik yaptılar
Her hafta 50 aileyi sevindiriyor
Her hafta 50 aileyi sevindiriyor
Jandarma’dan kaçak içkiye geçit yok
Jandarma’dan kaçak içkiye geçit yok
Şahiner’den hayırlı olsun ziyaretleri
Şahiner’den hayırlı olsun ziyaretleri
Sungurlu Belediyesi’nden tüm okullara bayrak
Sungurlu Belediyesi’nden tüm okullara bayrak
Özel araçlara sigara denetimi
Özel araçlara sigara denetimi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim