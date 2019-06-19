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Sungurlu'da MYO öğrencileri resim sergisi açtı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksel okulu (MYO) öğrencileri tarafından yıl boyunca yaptıkları yağlı boya çalışmalarından oluşan 150 adet tablo çalışmaları ile "Dokunuşlar" adlı resim sergisi düzenlendi. 

Sungurlu'da MYO öğrencileri resim sergisi açtı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksel okulu (MYO) öğrencileri tarafından yıl boyunca yaptıkları yağlı boya çalışmalarından oluşan 150 adet tablo çalışmaları ile "Dokunuşlar" adlı resim sergisi düzenlendi. 

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:54
Sungurlu'da MYO öğrencileri resim sergisi açtı

Davetliler resim sergisini hep birlikte gezerek serginin hazırlanmasını sağlayan Küratör Ferdane Koç'tan bilgi aldılar. Öğrencilerin hünerlerini ortaya koyduğu sergi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. 
Sungurlu MYO müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer, sergiyi çok beğendiğini ifade ederek; ”Çocuklarımızın ve Görsel Sanatlar öğretmenimizin ellerine sağlık. Çok büyük bir emek harcanmış. Ortaya çok güzel eserler çıkmış, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi. 
Sungurlu MYO müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer, Küratör Ferdane Koç'a çalışmalarından dolayı çiçek takdim etti. 
Sungurlu MYO kantininde düzenlenen resim sergisi açılışına Sungurlu Meslek Yüksekokulu müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer, Müdür yardımcısı Gökhan Boduroğlu ve öğretim görevlileri katıldı. 

Son Güncelleme: 19.06.2019 15:59
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