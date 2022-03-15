“Sungurlu'da kimse aç ve açıkta kalmayacak”

Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kardeşlerim; Eğer bu şehirde bir yavrumuz aç ve açıkta kalır ise bunun vebali önce benim ve ekibimin boynunadır. Bu şehirde hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Eğer bu durumda bir aileden haberdar olup bize bildirmezseniz bu vebal hepimizindir. Lütfen bu duruma dair bilgisi olan kardeşlerim, ihtiyacı olan ailelerimizi belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne yönlendirsin” diye konuştu.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Öte yandan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in öncülüğünde, ‘Gıda Kolisi’ yardım kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanya sayesinde, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılacak.

Başkan Şahiner yaptığı açıklamada, “Hayırsever vatandaşlarımızın zekatları ile 2 yıldır Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdığımız "Gıda Kolisi" kampanyamızı bu yıl yeniden başlatıyoruz. Dayanışma ve paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazan'da hayırseverlerimizin zekatları ile şenlenecek sofralara gönül köprüsü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kampanyamıza az çok demeden katkı sağlamak isteyenlerin belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurmalarını rica ederim. Rabbim şimdiden hayırlarınızı kabul eylesin” ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl düzenlenen yardım kampanyasında, koronavirüs pandemisinden etkilenen ve ihtiyaç sahibi olmak üzere yaklaşık 4 bin vatandaşa ulaşılmıştı.

(Volkan SINAYUÇ)

