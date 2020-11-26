Son Dakika

Sungurlu’da kadına yönelik şiddet konulu toplantı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı yapıldı. 

Sungurlu 26.11.2020, 16:13
25
Sungurlu’da kadına yönelik şiddet konulu toplantı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan toplantı Kaymakamlık Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Mustafa Yetiş, Sosyolog Zülbiye Mandıralıoğlu ve Sosyolog Elmas Köylü tarafından düzenlendi. 
Kadına şiddetin önüne geçilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması için 3 ayda bir toplantı yapılması kararlaştırılan toplantıda, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde eylem planları oluşturulacak. 
Kaymakam Fatih Görmüş, 25 Kasım tarihinin “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” ilan edilmesi üzerinde bugün yapılan toplantıda alınan kararların hassasiyetle uygulanacağını ve böyle bir özel günün belirlenmesinin bile ironik ve acı olduğunu belirtti. 
Programa, İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Sakine Sarıyüce, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutan vekili Görkem Güncan ve Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi katıldı. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 26 Kasım 2020
İmsak 06:03
Güneş 07:32
Öğle 12:32
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@