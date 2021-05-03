Sungurlu’da Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı 

Kaymakam Fatih Görmüş başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla İlçe Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısında; Kadına yönelik KADES ( Kadın Acil Destek Uygulaması) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması kararı alınırken 81 ilde uygulamaya konulan Elektronik Kelepçe Uygulamasının değerlendirilmesi yapıldı.

İlçe Çocuk Koordinasyon Toplantısı’nda ise Çocuk Koruma Kanunu’na göre verilen koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının en etkin şekilde uygulanması, uygulamada yaşanan sorunların çözümü, kurumlararası eş güdüm ve işbirliğinin artırılması konuları görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

(Haber Merkezi)

