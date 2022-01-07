Sungurlu’da intihar girişimi
Sungurlu 07.01.2022, 19:19 07.01.2022, 19:19
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi 3 katlı evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi.
Edinilen bilgilere göre olay Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Akçay Mahallesinde 8020. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre ailevi sorunları olduğu öğrenilen 3 çocuk babası, intihar etmek için evin çatısına çıktı.
Olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis tarafından ikna edilen kişi daha sonra çatıdan indirildi.
(Haber Merkezi)
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