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Sungurlu’da ilk hacı kafilesi yola çıktı

Sungurlu’da 40 kişilik ilk Hac kafilesi Ulu Cami önünden dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Sungurlu’da ilk hacı kafilesi yola çıktı

Sungurlu’da 40 kişilik ilk Hac kafilesi Ulu Cami önünden dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 01:09
Sungurlu’da ilk hacı kafilesi yola çıktı

Aybike Turizm Hac kafilesi, kutsal topraklara gitmek üzere İkindi Namazından sonra kutsal topraklara hareket etti.

Kutsal topraklara gitmeden önce namazını kılan hacı adayları Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından yapılan duanın ardından yola çıktı. Aybike Turizm ile Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan hacı adaylarını Ulu Cami önünden yakınları dualar ve tekbirlerle uğurladı.

Hacı adayları düzenlenen uğurlama töreninin ardından yakınları ile vedalaşırken oldukça duygusal anlar yaşandı.

Hacıların Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Medine’ye uçacaklarını söyleyen Aybike Turizm Sungurlu Temsilcisi Paşa Dertlioğlu yaptığı açıklamada; “6 gün Medine’de 42 günde Mekke’de kalacağız. Ve 21 Ağustos’ta yurda döneceğiz. İnşallah kazasız, belasız güzel bir Hac dönemini geride bırakarak yurda döneriz. Tüm hacı adaylarımızı sağ salim Hac vazifelerini yerine getirerek sizlere sağ salim kavuştururuz. Allah ibadetlerini ve dualarını kabul eylesin.” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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