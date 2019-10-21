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Sungurlu’da ikinci hasat

Sungurlulu çiftçi Osman Ergişi, arpa hasadından sonra tarlasına ektiği silajlık mısırın hasadını da gerçekleştirdi. Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu da; “Sungurlu’da sulu şartlarda 2. ürün alınabilmektedir” diye konuştu.

Sungurlu’da ikinci hasat

Sungurlulu çiftçi Osman Ergişi, arpa hasadından sonra tarlasına ektiği silajlık mısırın hasadını da gerçekleştirdi. Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu da; “Sungurlu’da sulu şartlarda 2. ürün alınabilmektedir” diye konuştu.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:58
Sungurlu’da ikinci hasat

Sungurlu Ziraat Odası Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte silajlık mısır hasadını yapan Osman Ergişi’yi ziyaret eden Ramazan Kelepircioğlu, “Osman Ergişi adlı çiftçimiz Cevheri köyünde 2. ürün olarak silajlık mısır ekmiş ve dönümüne 6 ton silajlık mısır almıştır. Sungurlu’da sulu şartlarda 2.ürün alınabilmektedir. Çiftçilerimizde iş programlarını yaparken 2. mahsülü düşünürlerse kendileri açısından zenginleşmenin ön şartını sağlamış olur” dedi.

Sulu tarlada en az 10 dönüm olmak şartıyla silajlık mısır üretimine 2018 tarihinde verilen destek 100 TL’dir diyen Kelepircioğlu, “Sungurlu Ziraat Odası Başkanlığı olarak sulu tarlası olup 2.ürün silajlık mısır ekmek isteyen çiftçilerimizin her koşulda maddi ve manevi olarak yanındayız” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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