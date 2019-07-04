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Sungurlu’da iki deprem

Çorum'un Sungurlu ilçesinde art arda 2 deprem meydana geldi.

Sungurlu’da iki deprem

Çorum'un Sungurlu ilçesinde art arda 2 deprem meydana geldi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 20:18
Sungurlu’da iki deprem

Sungurlu’da gece 02:08 sularında yaşanan ilk deprem 3.5 büyüklüğünde olurken, depremin merkez üssü ise Sungurlu Kula oldu. Yerin 8.2 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Yarım saat sonra bir deprem daha İlçede büyük paniğe neden olan depremin yarım saat sonrasında ise yine aynı şiddetlerde ikinci bir deprem meydana geldi. Gece saat 02.41’de ise merkez üssü yine Kula olan depremin büyüklüğü 3.4 olarak tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre yerin 5.3 kilometre altında gerçekleşen deprem ilkine göre yüzeye yakın olması nedeniyle daha sert hissedildi. İlçede yaşanan depremler paniğe neden olurken, çevre ilçelerde de depremler nedeniyle tedirginlik yaşandı.

(Haber Merkezi)

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