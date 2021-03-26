Sungurlu’da gözaltındaki 8 kişiden 2’si tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri son günlerde artan asayiş olayları ve bu tür olayların aydınlatılmasına yönelik başlattığı huzur operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe genelinde yapılan asayiş uygulamasında çeşitli silahlı suç olaylarına karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alınarak sorgulandı.

Gözaltındaki kişilerden İ.Y. ve F.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, E.K., S.K., R.K., E.Ç., Z.Y. ve K.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sungurlu polisinin, suçların aydınlatılmasına yönelik operasyonlarının ise kararlılıkla süreceği belirtildi.

(Haber Merkezi)

