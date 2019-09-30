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“Sungurlu’da göç sorunu sulu tarımla önlenebilir”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Teşkilatı’nın çeşitli kademelerinde bir çok kez görev alan emekli öğretmen Yakup Aksungur, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya ilçede sulu tarıma geçilmesini sağlayacak projelerini anlatarak, “Sulu tarıma geçilirse ilçede göç engellenir” dedi.

“Sungurlu’da göç sorunu sulu tarımla önlenebilir”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Teşkilatı’nın çeşitli kademelerinde bir çok kez görev alan emekli öğretmen Yakup Aksungur, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya ilçede sulu tarıma geçilmesini sağlayacak projelerini anlatarak, “Sulu tarıma geçilirse ilçede göç engellenir” dedi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 22:30
“Sungurlu’da göç sorunu sulu tarımla önlenebilir”

Emekli öğretmen Aksungur, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın Sungurlu’yu ziyaretinde bir görüşme gerçekleştirerek, ilçede sulu tarıma geçilmesini sağlayacak 3 projesini anlattı. Aksungur, “Delice üzerinden sağlı sollu kanal yapılarak bent usulü ile Bahşılı, Terzili, Turgutlu, Denizli, Bozyayla, Kavşut, Büyük Kızıl, Çadırhöyük, Tokullu, Çavuşçu, Çayyaka, Hilallı, Kula köylerinin 200 bin dönüm arazisinin sulanması sağlanır. Diğer taraftan Kızılırmak üzerinden 4 kilometrelik döşenecek boru sistemiyle su basarak, Kavşut, Tokullu, Çadırhöyük, Çayyaka, Hilallı ve Kula köylerinde 30 bin dönüm arazi suyla buluşur. Ayrıca Kızılırmak’tan 5 kilometrelik döşenecek boru sistemiyle su basarak Kalenderoğlu, Mehmet Ali Çiftliği, Aşağı Çiftlik, Tuğlu, Yirce, Çayan ve Hilalli köylerinin yaklaşık 60 bin dönüm arazisi suya kavuşur.” dedi.

Bu projelerin hayata geçirilmesiyle ilçede yaklaşık 300 bin dönüm arazide sulu tarıma geçileceğini anlatan Aksungur, “Sulu tarımla bu arazilerde çeltik, ayçiçeği, pancar, yonca, mısır, patates ve çilek gibi ürünler yetiştirilir. Diğer taraftan hayvancılık sektörü de canlanır, entegre tesisler ve çeşitli fabrikalar kurulur. Sulu tarıma geçilirse ilçede göç engellenir. İlçe de göç azalır ve hatta göç edenler tekrar geri dönüş yaparak nüfus artar.” ifadelerini kullandı.

Kızılırmak ve Delice’nin bugüne kadar değerlendirilmediğinin altını çizen Aksungur, suyun boşa aktığını ilçenin yetkililerinin de boşa baktığını belirtti. Yetkililerin biran önce harekete geçmesini isteyen Aksungur, ilçenin geleceğinin sulu tarımla kurtulacağını vurguladı.

Yakup Aksungur, daha öncede bu projeleri diğer hükümetler zamanında da yetkililere sunduğunu ama herhangi bir adım atılmadığını hatırlattı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise emekli öğretmen Yakup Aksungur’un projelerini beğenerek hayata geçirilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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