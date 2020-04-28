Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100707
ALTIN
383.290
DOLAR
6.9906
STERLİN
8.6899
EURO
7.5722
Sokağa çıkan babasını 'Seni polise ihbar ederim' diye geri çevirdi
'Seni polise ihbar ederim'
İki bin aileye sıcak yemek
İki bin aileye sıcak yemek
26 gün sonra koronavirüsü yendi
26 gün sonra koronavirüsü yendi
Diyanet-Sen’den kınama
Diyanet-Sen’den kınama

Sungurlu’da giriş ve çıkışlarda kontroller devam ediyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan denetimler devam ediyor. 

28 Nisan 2020 Salı 19:15
Sungurlu’da giriş ve çıkışlarda kontroller devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alınan Koronavirüs salgının ardından tüm yurtta olduğu gibi Sungurlu'da da tedbirler en üst düzeye çıkarılırken ilçenin giriş-çıkışları da kontrol altına alındı. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan, Karadenizi İç Anadolu'ya bağlayan ilçede Sungurlu-Çorum yol güzergahlarında Koronavirüs denetimi yapıldı. İlçe Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak uyması gerekenleri anlatıyorlar. 
Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin ilçenin giriş ve çıkışlarındaki uygulamalarının devam edeceği bildirildi. 

(İHA)

İlgili Haberler
Sungurlu’da polis ve bekçinin zorlu 'Korona' mesaisi
Sungurlu’da polis ve bekçinin zorlu 'Korona' mesaisi
Başkan Şahiner, Koronavirüs ile mücadele ekibine teşekkür etti
Başkan Şahiner, Koronavirüs ile mücadele ekibine teşekkür etti
Otomobil karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Otomobil karşı şeride uçtu: 1 yaralı
Sungurlu’da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Sungurlu’da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Jandarma, köy çocuklarını sevindirdi
Jandarma, köy çocuklarını sevindirdi
“Sungurlu’da aile birliğini kuralım”
“Sungurlu’da aile birliğini kuralım”

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim