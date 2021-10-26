Sungurlu'da 'Gıda seferberliği' başlatıldı

Sungurlu ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması konusunda seferberlik harici de tüm denetim ekiplerimiz sahada olup denetimlerimiz artarak büyük bir titizlikle devam edecektir” dendi.

Sungurlu'da sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda gıda üretimine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyleyen İlçe tarım yetkilileri, “En iyi denetçi tüketicinin kendisidir” anlayışıyla tüketicileri gıda satın alırken açıkta satılan, üreticisi ve markası belli olmayan, etiketinde onay veya kayıt numarası olmayan firmalara ait ürünleri satın almamaları; ürünlerin son tüketim tarihleri ile ambalajlarının sağlam olup olmadıklarını kontrol ederek almaları gerekmektedir. Sungurlu’da daha başarılı ve etkin bir denetim için vatandaşlarımızın gördükleri tüm olumsuzlukları adres belirterek, 7 gün 24 saat Alo Gıda 174 hattına bildirmelidir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Bu kapsama 'Birinci önceliğimiz halk sağlığı' anlayışını benimseyen İl Müdürlüğümüz Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak 4 gün boyunca yürütülecek olan gıda denetim seferberliği kapsamında 25-28 Ekim tarihlerinde İlçemizde denetimler icra edecektir” ifadeleri kullanıldı.