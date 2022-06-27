Sungurlu’da facia ucuz atlatıldı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle, bir apartmanın balkonundan beton parçaları caddeye düştü. O sırada kimsenin olmaması bir facia yaşanmasını önledi.
Sungurlu 27.06.2022, 19:41
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Edinilen bilgilere göre, ilçede sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı nedeniyle, Sunguroğlu Mahallesi Belediye Caddesinde bulunan bir apartmanın balkon kısmından beton parçalar caddeye düştü.
Gündüz saatlerinde insanların yoğun olarak kullandığı alana düşen beton parçaları kimseye zarar vermezken, cadde esnafı durumu belediyeye haber verdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen Belediyesi İtfaiye ekipleri, balkondan düşme ihtimali olan beton parçaları kazırken, caddedeki parçaları da temizlediler.
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