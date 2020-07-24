Sungurlu’da ev yangını: 1 ölü

Yangın, Sungurlu ilçesi Yeni Hayat Mahallesi Şehit Beyhan Köşe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri dumandan zehirlenen zihinsel engelli Mahmut Baranlıoğlu (49) hayatını kaybettiğini belirledi.

Evinde yalnız yaşayan Mahmut Baranlıoğlu, pencereyi açıp, dışarı çıkmak istediği ancak kaçamadığı öğrenilirken, cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.