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Sungurlu’da ekmek 3 TL

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, maliyetlerinin artışını gerekçe gösteren fırıncıların ekmek fiyatına 50 kuruş zam yapmasıyla birlikte bugünden itibaren 200 gram ekmek, 3 TL’den satılmaya başlandı. 

Sungurlu 11.03.2022, 18:58 11.03.2022, 19:09
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Sungurlu’da ekmek 3 TL

İlçede daha önce 2 TL olan 240 gram ekmeğin fiyatına 17 Aralık 2021 tarihinde 50 kuruşluk zam yaparak gramajını 200 grama düşüren fırıncılar 2.50 TL’den satmaya başlamışlardı. Aradan geçen yaklaşık 3 aylık sürenin sonunda artan maliyetler nedeniyle ekmeğe tekrar 50 kuruş zam yapan fırıncılar, bugünden itibaren 200 gram olan ekmeği 3 TL’den satmaya başladılar. 

Zabıta ekipleri denetledi 
İlçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarının kendi aralarında aldığı karar ile ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam yapmasının ardından denetim yapan belediye zabıta ekipleri, fırın sahiplerinin ticaret odası kararı ve bakanlık onayı olmadan zam yapamayacağını belirterek fiyat ve gramaj kontrolü yaptıkları 10 fırına 5 bin 810 TL para cezası uyguladı. 

Vatandaş tepki gösterdi 
Bu sabah ekmek almak için gittiklerinde ekmek fiyatlarının arttığını gören ilçe halkı ise alınan zam kararına tepki gösterdi. İlçedeki fırıncıların 250 gram olan ekmeğin ağırlığını önce 240 grama sonra da 200 grama düşürdüklerini ifade eden vatandaşlar, "Bir taraftan ekmeğin gramajı düşerken diğer taraftan fiyatı artıyor. Çorum merkez, Osmancık ve İskilip gibi ilçeler de aynı gramajdaki ekmek 1 lira 75 kuruştan satılırken ilçemizdeki fırıncılar 2.5 TL olan ekmek fiyatını az bularak 50 kuruş daha zam yapmışlar. Yetkililerin bu duruma müdahale etmesini istiyoruz" şeklinde konuştular. 

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