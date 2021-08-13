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Sungurlu’da “E-sınav” merkezi hizmete giriyor

Çorum'un Sungurlu ilçesine E-Sınav merkezi açılıyor.

Sungurlu 13.08.2021, 22:36
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Sungurlu’da “E-sınav” merkezi hizmete giriyor

Çorum'un Sungurlu ilçesine E-Sınav merkezi açılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, “Elektronik Sınav Merkezi'nin Sungurlu ilçemizde açılması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkezi sınavlarına girmek isteyen adaylar başka il veya ilçeye gitmek zorunda kalmadan ilçemizde sınavına girebileceklerdir. Elektronik Sınav Merkezimizin şimdiden tüm adaylarımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.(Eray UZUN)

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