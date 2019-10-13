Sungurlu’da dua ve lokum ikramı

Mehmetçiğin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı başarı ile tamamlaması için okunan dualar sonrası namaz çıkışında vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi. Sungurlu Ulu Camii, Ümit Camii ve Çarşıbaşı Camii' nde düzenlenen programa Başkan yardımcıları Mükremin Dağaşan, Ahmet Yılmaz ve belediye encümenleri katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner; “Millet olarak hepimiz birer askeriz.Şu anda dualarımızla askerimizin yanındayız. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Askerimizin ayağına taş değdirmesin. Bu hayır mübarek Cuma gününde Mehmetçiklerimiz için dualar ettik. Rabbim askerimizi korusun, biz her zaman dualarla askerimizin yanındayız” dedi.

(Emre URAL)