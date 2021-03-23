Sungurlu’da dinamik denetim

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında model şu denetimleri kapsayacak: Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerine; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak. Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/mal müdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak.

Belediye ve il özel idareleri tarafından oluşturulacak ekiplerle il ve ilçe denetim ekipleri oluşturulacak. Meslek odaları tarafından da üye iş yerlerine haftalık denetimler yapılacak. Yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına izin verilecek esnaf haftada en az bir kere denetlenecek. Canlı müzik kısıtlamasına devam edilecek. Denetimlerde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntülerden de yararlanılacak. Kamera kayıtlarında tedbirlere aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek.



440 PERSONEL GÖREV ALACAK

Sungurlu’da da Kaymakamlık tarafından dinamik denetim süreci başlatıldı. İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı genelgesi ile ülke çapında başlatılan dinamik denetim süreci ilçede de başlatıldı.

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; “Kontrollü normalleşme sürecinde uygulanacak dinamik denetim sürecinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek odaları azami seviyede katılım sağlayacaklar ve teknolojik imkanlardan üst düzeyde yararlanılacaktır. Bu kapsamda 440 personelden oluşan ekipler görev alacaktır” denildi.

Öte yandan Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, kontrollü normalleşme sürecinde görev alacak oda başkanları ile bir toplantı yaptı. Görmüş, dinamik denetim sürecinde odaların da aktif katılımını talep ederek İçişleri Bakanlığı genelgesi ve uygulama hakkında oda başkanlarına bilgi verdi.



(Haber Merkezi)