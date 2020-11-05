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Sungurlu’da depremzedelere yardım kampanyası

Sungurlu Belediyesi tarafından, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlatıldı. 

Sungurlu 05.11.2020, 18:57 05.11.2020, 19:58
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Sungurlu’da depremzedelere yardım kampanyası

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak; Sungurlulardan, depremzede kardeşlerimizin acil olan ihtiyaçların giderilmesi için yardımda bulunmalarını istedi. 
Başkan Şahiner yaptığı açıklamada, “Değerli Hemşehrilerimiz; İzmir depreminde mağdur olan kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapalım. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Kardeşlerimizin yanında olalım, Sungurlu’nun kadirşinaslığını ortaya koyalım. Kampanyamız dahilinde tüplü ısıtıcı, piknik tüpü, çadır matı, aydınlatma, kamp sandalyesi ve masası, tek kullanımlık havlu, hijyen kiti, kolonya, dezenfektan ve atıştırmalık gıda kabul edilecektir. Yardım yapmak istediğiniz eşyaları Belediyemize teslim etmeniz rica olunur.” dedi 

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