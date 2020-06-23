Sungurlu’da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre önceki gece 00.16 saatinde Sungurlu’ya bağlı Kamışlı Köyü’nde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre altında ve 2 şiddetinde meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadı.

(Haber Merkezi)