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Sungurlu’da deprem

Sungurlu 22.04.2021, 18:23
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Sungurlu’da deprem

Çorum’un Sungurlu ilçesinde dün deprem meydana geldi. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem 21 Nisan 2021 günü saat 00:05’de meydana geldi.
Yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.0 olduğu belirtildi. Depremin merkez üssü ise Kula köyü olarak kayıtlara geçti. Can ve mal kaybı yaşanmayan deprem vatandaşları korkuttu.
(Uğur GÖRKEM)
 

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