Sungurlu’da da gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. 2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti.

68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için dün Türkiye'de merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Sungurlu’da da Ulu Camide öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazını Müftü İbrahim Köksal kıldırdı. (Haber Merkezi)