Sungurlu’da çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sungurlu’da farklı, farklı olduğu kadar da renkli bir etkinlikle kutlandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının coşkusunu çocuklara yaşatmak adına mahallelerde şenlik aracı gezdirdi.

Milli marşlar eşliğinde ilçenin cadde ve sokaklarını gezen şenlik aracı, tüm mahalleleri dolaşırken, palyaçolar da çocuklara bayrak ve balon hediye etti.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce de şenlik aracına eşlik edip çocukların bayramını kutlayarak, Başkan amcalarının selamını iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

