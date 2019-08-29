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Sungurlu’da bir kişi bacağından yaralandı

Sungurlu’da bir kişi bahçede oturduğu sırada düğünden açılan ateş sonrası bacağına isabet edilen yorgun mermiyle yaralandı.

Sungurlu’da bir kişi bacağından yaralandı

Sungurlu’da bir kişi bahçede oturduğu sırada düğünden açılan ateş sonrası bacağına isabet edilen yorgun mermiyle yaralandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 01:05
Sungurlu’da bir kişi bacağından yaralandı

Bilindiği gibi 15 Ağustos Perşembe günü bayram tatili ve bir yakınlarının düğünü için Sungurlu’ya gelen 13 yaşında ki Muhammed Efe, Akçakent Mahallesi TOKİ konutlarında, düğünde arkadaşlarıyla oynadığı sırada başına kurşun isabet etmiş, Ağır yaralanan çocuk, halen Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisini sürdürüyordu.

Düğün magandaları tüm uyarılara ve yaşanan talihsiz olaylara rağmen düğünlerde havaya ateş etmeye, insanların canını yakmaya devam ediyor. Alınan bilgiye göre, yine bir düğünden atılan ateş sonrası Sungurlu Bahçelievler Mahallesi Belediye Toplu Konutları’nda ki evinde, bahçede oturduğu sırada bir kişiye yorgun mermi isabet etti. Bacağından yaralanan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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