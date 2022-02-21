Sungurlu’da Başhekim Batıbay’a veda yemeği
Çorum'un Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi iken Eskişehir’e tayin olan Uzm Dr. Fatma Özak Batıbay için veda yemeği düzenlendi.
Sungurlu 21.02.2022, 19:54
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Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimlik görevini 4 yıl boyunca sürdüren ve Eskişehir'e tayini çıkan Uzm. Dr. Fatma Özak Batıbay için, Sungurlu Kafkas Derneği Yönetim Kurulu tarafından veda yemeği düzenlendi.
Sungurlu Ocaklı Tesisleri’nde verilen yemekte konuşan Sungurlu Kafkas Derneği Başkanı Ahmet Özsaray, “İlçemizde 4 yıl boyunca başarı ile görev yapan değerli Başhekimimize, bu zamana kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi.
Özsaray, yemek sonunda günün anısına Uzm Dr. Fatma Özak Batıbay’a plaket takdim etti.
(Aliye ÖNCEL)
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