Sungurlu’da aşure etkinliği ilgi gördü

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından her yıl Muharrem Ayı'nda organize edilen aşure etkinliği geçtiğimiz gün öğle namazı sonrası ilçenin farklı noktalardan gerçekleştirildi.

Sungurlu Belediyesi’nin her yıl Muharrem Ayı’nda aşure etkinliği düzenlendiği hatırlatılarak bu yıl da Sungurlu Ulu Camii, Çarşıbaşı Camii, Yeni Sanayi Camii ve çarşı zabıta noktasında vatandaşlara aşure ikramında bulunulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure etkinliğimiz de hemşerilerimizle aşure bereketini paylaştık. Ulu camii, Çarşıbaşı camii, Yeni sanayi camii ve çarşı zabıta noktasında yapılan aşure dağıtımlarımıza İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Belediye Başkan yardımcılarımız Sakine Sarıyüce, Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, Belediye Meclis üyelerimiz İsmet Gülünay ve Mehmet Tevfik Akyüz ile Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner'in oğlu Oğuzhan Şahiner katılım sağlanmıştır” dendi.

(Uğur GÖRKEM)

