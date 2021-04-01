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Sungurlu’da 8 öğrenci hafızlık belgesi aldı

Sungurlu'da Şehit Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulundan 8 öğrenci, girdikleri hafızlık sınavında başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Sungurlu 01.04.2021, 14:16
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Sungurlu’da 8 öğrenci hafızlık belgesi aldı

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ve İlçe Müftüsü İbrahim Köksal Şehit Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek Okul Müdürü Selçuk Cankaloğlu şahsında tüm idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiler. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Sepetci ve Köksal, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundular.

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