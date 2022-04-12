Sungurlu’da 667 aileye 100 bin TL’lik gıda çeki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkıları ve Sungurlu Ticaret Borsası iş birliğinde Ramazan ayı nedeniyle 667 yoksul ve muhtaç aileye 150 TL, toplamda 100 bin TL'lik alışveriş çeki dağıtılarak, ilçenin 4 ayrı yerel marketlerinden ihtiyaç sahipleri ailelere yardımda bulunuldu.

Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destek verdiği yardımlar, Borsamız Yönetim Kurulu üyeleri Meclis Kurulu üyeleri ve borsa üyeleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Her yıl yapılan bu yardımlardan dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz” dedi.

(Haber Merkezi)

