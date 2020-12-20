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Sungurlu’da 5 cenaze birden

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Çorum’da can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde bir gün içinde 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Sungurlu 20.12.2020, 19:08
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Sungurlu’da 5 cenaze birden

Bir yıldır dünya gündeminde olan ve 60 milyona yakın insana bulaşan salgın ilimizde de Kurban Bayramı sonrası pik yapmış, her türlü önleme rağmen vaka ve ölümler her türlü önlenememişti. Salgının hızla yayılmaya devam ettiği ilimizde Sungurlu’da bir günde 5 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Acı haberi Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner duyurdu. Başkan Şahiner, “Böyle bir haberi paylaşmak istemezdim. Ekiplerimiz sadece bugün beş cenazemizi defnetti. Lütfen kurallara uyalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim” ifadesini kullandı.

Her fırsatta kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunan ve bu işin şakasının olmadığını söyleyen Şahiner, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

(Haber Merkezi)

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