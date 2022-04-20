Sungurlu’da 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ramazan ayında 5 bin aileye gıda yardımında bulunduklarını söyledi
Sungurlu 20.04.2022, 19:10
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Birlik, beraberlik, maneviyat, yardımlaşma ve paylaşmanın önemli olduğu mübarek ramazan ayında, Sungurlu’da ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin adet gıda kolisi dağıttıklarını söyleyen Başkan Şahiner, “Milletimizin parasını, milletimize harcamaya devam edeceğiz. Komşusu açken, tok yatan bizden değildir” dedi.
Sungurlu Belediyesi olarak her zaman sorumluklarımızın bilincinde çalışmalar yaptık diyen Başkan Şahiner, “Mübarek ramazan ayından önce başlatmış olduğumuz yardımların dağıtmaya devam ediyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Sungurlu olarak her zaman ki gibi birlik ve beraberliğimizi korumayı başarıyoruz. Allah birliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.
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