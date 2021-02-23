Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değişiyor

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yaşanan su sıkıntılarını çözüme kavuşturmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü ile ortak proje çalışması başlatılmıştı.

İller Bankası tarafından yapılan ihaleyi kazanan firma yetkilileri ve İller Bankası yetkilileri, projeyi yerinde incelemek ve değerlendirme yapmak üzere ilçeye geldi.

Proje kapsamında Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yetkililer ile görüşerek proje detayları ve çalışma takvimi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Şahiner, projenin hayata geçmesiyle; içme suyu depolarında meydana gelen çatlaklar sebebiyle yaşanan %40’lık su kaybının önüne geçileceğini ve şehir içi su şebekesinin yenilenmesini hedeflediklerini belirtti. (Haber Merkezi)