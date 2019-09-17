Sungurlu’da “15 Temmuz” semineri

Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seminer, Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu ve Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oğuzhan Koç 'un "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temasıyla ülkede ve tarihte yaşanan darbe süreçleri yanı sıra 15 Temmuz gecesi yaşananlar sinevizyon eşliğinde anlatıldı.

İki gün boyunca devam eden seminere ilçede görev yapan tüm öğretmenler katıldı.

(Haber Merkezi)