“Sungurlu'yu cezalandırıyorlar”

“Çantada keklik dediğiniz seçmeniniz sizlerden bir gün hesabını sorar” diyen İYİ Parti Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, “Sungurlu Belediye Başkanı ve encümenlerinin aylardır EDS sistemi kurulsun, yol güzergâhı imara açılsın diye vermiş olduğu önergeyi kişiselleştirmiş, şahsi gurur yüzünden aylardır reddeden Ak partili siyasiler, bilesiniz ki her geçen gün memleketin lehine değil aleyhine işlemektedir.

Şehrimize iş istihdamı olsun, şehrimiz gelişip kalkınsın, vatandaşlarımızın refahı artsın, esnafımıza yeni kan, yeni iş sahaları açılsın, fakirlerimiz iş bulsun, kimse kimseye muhtaç olmasın, göç önlensin denildikçe, olmaz diyen memleketimizin ak gönüllü neferleri, memleketinize ve seçmeninize ihanet edip bindiğiniz dalı kesiyorsunuz.

Ankara’dan Samsun’a kadar il ve ilçelerin hepsi yol güzergahını imara açarak nimetinden faydalanırken iyi parti belediyesi diye bir inat uğruna basit siyasetle kendi vatandaşınızı, kendi seçmeninizi, kendi memleketinizi cezalandırıyorsunuz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

