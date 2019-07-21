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Sungurlu yolundaki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralılardan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sungurlu yolundaki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralılardan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:59
Sungurlu yolundaki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Mustafa G. (27) yönetimindeki 19 SC 209 plakalı otomobil, Alacahöyük yol ayrımından dönmeye çalışan Ahmet A. yönetimindeki 06 NZ 207 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri 06 NZ 207 plakalı araçta sıkışan sürücü ve yolcuları araçtan çıkardı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Mustafa G. ve Bektaş A. yaralandı. Yaralılardan sürücü Mustafa G. ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Ahmet A., Mustafa G. ve Bektaş A., Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bektaş A. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)

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