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Sungurlu yoluna EDS

Trafik kazalarının en çok yaşandığı geçiş güzergâhlarından birisi olan Sungurlu yoluna hız koridoru oluşturularak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacağı öğrenildi.

Sungurlu yoluna EDS

Trafik kazalarının en çok yaşandığı geçiş güzergâhlarından birisi olan Sungurlu yoluna hız koridoru oluşturularak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacağı öğrenildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:12
Sungurlu yoluna EDS

Çorum İl Trafik Komisyonu, kazaların en çok yaşandığı ilçelerin başında gelen Sungurlu’ya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasına karar verdi.

Ankara-Samsun karayolunun Sungurlu geçişine kurulacak sistemle, belirli yerlere konulacak kameralarla hız ve kural ihlalleri tespit edilip ceza kesilecek.

Trafik akışının kontrol edilmesi, ulaşımın denetlenmesi ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla geliştirilen sistemle, kural ihlali yapan araçlar sensörler aracılığıyla tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabi tutulacak. Karar Çorum İl Trafik Komisyonunda kabul edildi.

(Haber Merkezi)

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