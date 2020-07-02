“Sungurlu yine havasını aldı”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, Çorum’a yapılacak olan spor ve gençlik yatırımları ile ilgili açıklamalar yaparken tesislerle ilgili devir protokollerini de imzaladığını dile getiren Şahin, merkez ve ilçelerde önemli yatırımları en hızlı şekilde Çorum’a kazandıracaklarının sözünü veren Kasapoğlu’nun, merkez ile birlikte Laçin, Alaca, Dodurga, Osmancık, Bayat ve Oğuzlar ile Düvenci Beldesi’ne yatırımların yapılacağını toplamda 69 Milyon TL'lik bir yatırımın hedeflendiğini dile getirdiğini vurguladı.

SUNGURLU’YA VERİLEN SÖZLER NEREDE?

Sungurlu’nun her seferinde olduğu gibi bu seferde havasını aldığını söyleyen Ercan Şahin, “Sayın Bakan, yerel seçimler öncesinde AK Parti Belediye Başkan Adayına destek için Sungurlu’ya gelmiş, 3 mahalleye semt sahası, güreş eğitim merkezi ve butik yüzme havuzu sözü vermişti. Ne oldu o dolu dolu verilen sözler? Sungurlu’da bildiğimiz kadarıyla iktidar partisinin bir ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri var. Üstlerine, ‘Biz seçimden önce vatandaşlara söz verdik’ diye hiç mi hatırlatmıyorlar?” dedi.

YOKSA BAŞKA İLÇELERİN YATIRIMIYLA MI ÖVÜNÜYORLAR?

“Yatırım yapandan Allah razı olsun” diyen Şahin, “Spor Bakanlığı’ndan 69 milyon liralık yatırım var diye övünülüyor da Sungurlu’ya ne var? Bizim dilsizler bakar görmezler. Medyada ilçelere şu yapılacak, bu yapılacak der dururlar. Sungurlu’ya ne yaptırırlar acaba? Yoksa başka ilçelerin yatırımlarıyla mı övünüyorlar ?” şeklinde ifadede bulundu.

“VATANDAŞA İŞ LAZIM, AŞ LAZIM “

Ercan Şahin, “ Hayatları proje diyerek geçen ve dereleri ıslah ettirildiğini belirterek fotoğraf çektiren zatı mübarek insanları; Spor Bakanlığı’ndan hadi Sungurlu’ya bir yatırım çıkmadı. Bari yılan hikayesine dönen Cevheri sel kapanı ve Kırankışla Göleti projesini bir hatırlatın. Arifegazili’ye, Sarıcalar’a bir gölet yaptırın. Çankırı ana yolunu bir genişlettirin. Tuğlu grup yolunu bir yaptırın. Organize Sanayi Bölgesi’nin derecesini size zahmet olacak ama bir yükselttirin. Bunlar yapılsa daha iyi, daha anlamlı olur. Vatandaşa iş lazım, aş lazım” şeklinde ifadede bulundu. (Haber Merkezi)