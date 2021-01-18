Sungurlu yeni haftaya kar ile uyandı
Çorum’un Sungurlu ilçesi yeni haftaya karla merhaba dedi.
Sungurlu 18.01.2021, 14:56
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Son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı hava kendini ilk olarak yurdun doğusunda ve Trakya'da göstermişti. Sungurlu'da ise gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ilçenin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor.
Belediye'nin kar mesaisi başladı
Sungurlu’da gece başlayan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinden itibaren Sungurlu Belediyesine ait greyder ilçe merkezindeki ana yolları temizleyerek vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmaya çalışıyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip de sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezindeki cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda biriken kar ve buzları temizlemeye başladı.
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