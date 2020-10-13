Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı

Sungurlu Belediyesi, Ermenistan’ın saldırıları karşısında Azerbaycan’a verdiği desteği göstermek için şehrin girişine, billboardlara ve belediye hizmet binasına Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan bayrakları ile donattı.

Sungurlu olarak kardeş ülke Azerbaycan’ın yanlarında olduklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Ermenistan’ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar hepimizi derinden etkilemiş ve üzmüştür. Sivil kayıplarına da yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.