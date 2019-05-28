Sungurlu TSO’nun iftar yemeğine yoğun katılım

Özgür Düğün Salonu’nda önceki gün düzenlenen iftar programına katılanları TSO Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Akkaş, Meclis Başkanı Alp Eren Akel, yönetim kurulu ve meclis üyeleri kapıda karşıladı.

İftar öncesi bir konuşma yapan Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş, Ramazan ayının bolluk ve bereket getirmesini dileyerek; “Ramazan İslam’ın merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Bu güzel akşamda sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İftarımıza katıldığınız için hepinize şahsım ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Programda sahne alan Çorum Sazendeler Grup Dem, seslendirdikleri tasavvuf müziği eserler ve ilahilerle geceye renk kattılar. Yemeğin ardından yapılan dua ile program sona erdi.

İftar programına kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, iş adamları, esnaflar, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile oda üyeleri katıldı.

(Haber Merkezi)