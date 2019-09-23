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Sungurlu TSO’dan aşure ikramı

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Muharrem ayı dolayısıyla ilçede esnaf ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Sungurlu TSO’dan aşure ikramı

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Muharrem ayı dolayısıyla ilçede esnaf ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:30
Sungurlu TSO’dan aşure ikramı

TSO personeli tarafından, Oda’nın üyeleri başta olmak üzere esnaf ve vatandaşlara aşure dağıtıldı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Akkaş, Muharrem ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği pekiştirmek için ilçe halkına aşure ikramında bulunduklarını ifade etti.

Muharrem ayının, inancımız, tarihimiz ve kültürümüzde ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Akkaş, “Bu ay birlik ve beraberlik ayıdır. Bizi biz yapan inancımız, birlik ve beraberliğimizdir. Bu bakımdan Muharrem ayını iyi anlamak ve anlatmak gerekmektedir. Bu ayda ikram edilecek aşureler de, birlik ve beraberliğimizin en güzel simgesidir” dedi.

Aşure Günü'nün tarihe büyük harflerle not düşülen birçok olayın yıl dönümüne rastlaması nedeniyle önemli olduğunu belirten Akkaş, Aşure Günü'nün her daim birlik ve huzuru temsil ettiğini, pişirilen çorbaların anmak, kurulan sofraların da paylaşmak için olduğunu aktardı.

Akkaş, şöyle devam etti: “Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin’in ve beraberindekilerin katledilmesi Kerbela’da bugüne denk gelmektedir. Bugün matem günüdür. Matem hepimizindir, acı tüm benliğimizin derinliklerindedir. Matemimiz çekilen zulmü hatırlamak, o zulmün yeryüzünde egemenliğini önlemek amacını canlı tutmak içindir.

Aşure Günü vesilesiyle İslam toplumunda birçok fitneye ve ayrılığa neden olması itibariyle hala kanayan bir yara ve yüreklerdeki derin sızı olan Kerbela olayından, gerekli derslerin çıkartılması ve İslam beldelerinin yeniden huzurun, uhuvvetin ve suhuletin merkezi olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.”

(Haber Merkezi)

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