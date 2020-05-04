Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98842
ALTIN
385.979
DOLAR
7.0403
STERLİN
8.7639
EURO
7.6744
"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
11 ekip, 230 kişi 200 bin maske dağıtacak
11 ekip, 230 kişi 200...
TIR ile cip çarpıştı, kaza yerinde toplananlar sosyal mesafeyi unuttu
TIR ile cip çarpıştı
Yaşlı kadından şok sözler "Kocam beni dövdü dövdü sokağa attı"
"Kocam beni dövdü sokağa attı"
Çorumlu iş adamından sağlık çalışanlarına siperlik
Çorumlu iş adamından sağlık çalışanlarına...

Sungurlu TSO’dan, 700 Aileye gıda yardımı

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda yardımında bulunduklarını ifade etti.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:39
Sungurlu TSO’dan, 700 Aileye gıda yardımı

Ramazan ayı nedeniyle 700 aile için hazırlanan 70 bin lira tutarındaki yardım fişlerinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını anlatan TSO Başkanı Behiç Akkaş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkıları ile ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda yardımı yaptıklarını kaydetti. Başkan Akkaş, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz gıda yardımlarını bu yıl da büyük bir titizlikle, kimseyi incitmeden gerçekleştirdik. Ramazan ayı yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Bu ayın kutsiyetine binaen tespit edilen ihtiyaç sahibi 700 aileye yardım fişlerini ulaştırdık. 100 TL’lik alış veriş fişi verilerek aileler temel gıda olarak evlerindeki ihtiyaçlarını ilçemizde bulunan 6 marketten alış veriş yaparak karşıladılar.

Her yıl Ramazan ayı ortalarında yapılan bu yardımlar, bu yıl koronavirüs nedeniyle erken yapılması kararlaştırıldı.

İçinde bulunduğumuz pandeminin biran önce son bulmasını ve eski sağlıklı günlere dönmemiz en büyük arzumuz. Salgın süresince hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu yardımların her sene yapılmasına öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Kapınıza gelmeye yüzümüz var”
“Kapınıza gelmeye yüzümüz var”
İlhan Sarıaltun’a duygulu anma
İlhan Sarıaltun’a duygulu anma
Sungurlu TSO imkanlarını üyelerinin hizmetine sundu
Sungurlu TSO imkanlarını üyelerinin hizmetine sundu
Kaymakam Ataman'dan pazar denetimi
Kaymakam Ataman'dan pazar denetimi
Sungurlu Belediyesi yardım kolilerini dağıtımını sürdürüyor
Sungurlu Belediyesi yardım kolilerini dağıtımını sürdürüyor
Çorumlu Vergeloğlu Ordu Milli Eğitim Müdürü oldu
Çorumlu Vergeloğlu Ordu Milli Eğitim Müdürü oldu

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim