Sungurlu TSO’dan, 700 Aileye gıda yardımı

Ramazan ayı nedeniyle 700 aile için hazırlanan 70 bin lira tutarındaki yardım fişlerinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını anlatan TSO Başkanı Behiç Akkaş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkıları ile ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda yardımı yaptıklarını kaydetti. Başkan Akkaş, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz gıda yardımlarını bu yıl da büyük bir titizlikle, kimseyi incitmeden gerçekleştirdik. Ramazan ayı yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Bu ayın kutsiyetine binaen tespit edilen ihtiyaç sahibi 700 aileye yardım fişlerini ulaştırdık. 100 TL’lik alış veriş fişi verilerek aileler temel gıda olarak evlerindeki ihtiyaçlarını ilçemizde bulunan 6 marketten alış veriş yaparak karşıladılar.

Her yıl Ramazan ayı ortalarında yapılan bu yardımlar, bu yıl koronavirüs nedeniyle erken yapılması kararlaştırıldı.

İçinde bulunduğumuz pandeminin biran önce son bulmasını ve eski sağlıklı günlere dönmemiz en büyük arzumuz. Salgın süresince hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu yardımların her sene yapılmasına öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.(Haber Merkezi)