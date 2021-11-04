Sungurlu TSO heyetinden MHP ve Kodek’e ziyaret

Sungurlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Akkaş, beraberinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muammer Çuhacı, Meclis Başkanı Alp Eren Akel ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Koca ile birlikte ilk olarak MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Karapıçak nazik ziyaret için teşekkür etti.

Sungurlu TSO Başkanı Akkaş ve beraberindeki heyet daha sonra ise İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Sungurlu’daki eğitim çalışmaları hakkında istişarelerde de bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek de Sungurlu TSO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

