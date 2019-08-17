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Sungurlu TMO, mercimek ve nohut alımına başladı

Sungurlu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), nohut ve mercimek alımına başladı. Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’ni ziyaret ederek, nohut ve mercimek alımını yerinde inceledi.

Sungurlu TMO, mercimek ve nohut alımına başladı

Sungurlu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), nohut ve mercimek alımına başladı. Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’ni ziyaret ederek, nohut ve mercimek alımını yerinde inceledi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:38
Sungurlu TMO, mercimek ve nohut alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisinin Lisanslı depolarında gerçekleştirilen nohut alımı ile ilgili Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, “Bizler her zaman üreticimiz yanındayız. Üreticimiz ve TMO arasında her zaman bir köprü vazifesi görmekteyiz” dedi.

Üreticilerin satacakları nohut ve mercimekler ürünlerini Alaca TMO’ya gitmemeleri için gerekli girişimler sonucunda ilçedeki TMO’nun alım yapması sağladıklarını belirten Kelepircioğlu, “Bu girişimlerimiz sayesinde üreticilerimiz hasadını yaptığı nohutlarını rahat bir şekilde TMO teslim ediyorlar. Devletimiz üretimiz için çok güzel bir tesis yapmış ilçemize, yapılan bütün yatırımların hepsi üreticilerimizin kazanması için yapılıyor. Bizlerde Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin devletimizin imkanlarından faydalanması için hizmetimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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