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Sungurlu TMO günde 200 ton alım yapıyor

Sungurlu Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) nohut ve mercimek alımlarının devam ettiği ve günde 200 ton alım gerçekleştirdiği ifade edildi.

Sungurlu TMO günde 200 ton alım yapıyor

Sungurlu Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) nohut ve mercimek alımlarının devam ettiği ve günde 200 ton alım gerçekleştirdiği ifade edildi.

27 Ağustos 2019 Salı 20:59
Sungurlu TMO günde 200 ton alım yapıyor

Arıcık Köyü’nde üreticilik yapan Sıddık Keyvan, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne randevu ile nohut getirdiğini ve randevu saati geldiği zaman ürününü teslim etmesi için kendisini çağırdıklarını belirterek gerekli kontrollerin yapılmasının ardından ürününün alındığını belirtti. Amirinden görevlisine kadar tüm çalışanların üreticiler ile yakından ilgilendiğini anlatan Keyvan, “Daha önce TMO nohut ve mercimek alımı yapmıyorken, Alaca’ya gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi ise randevuyu alıyorsun saatin geldiği zaman da ürününü teslim ediyorsunuz” dedi.

Sungurlu Toprak Mahsulleri Ofisi’nde ürün alımları sabah 8.30’dan başlayıp 16.00’da sona eriyor. Gün içerisinde randevu alan üreticilerin ürünleri gerekli incelemelerin ardından teslim alınırken günlük 200 ton alım gerçekleştirilen TMO’ya günlük 30-35 araç girişi yapılıyor.

(Haber Merkezi)

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