Sungurlu Teşkilatı'ndan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'ya ziyaret

İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Sungurlu İçe Başkanı Metin Özsarı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nejla Kayretli, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Kalınsazlıoğlu, Sungurlu Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri Alaattin Tosundereoğlu ve Mehmet Kaplan’ın katılımları ile AK Parti İl Başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti Sungurlu İlçe Teşkilatına teşekkür etti. İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum'umuzu 2023, ardından da 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içerisinde olacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, 'Gücünü ve ilhamını milletten alan, birikimini ve imkânlarını sadece millete hizmet için kullanan' anlayışımızı siyasetin temeli olarak görüyoruz” dedi.

Çorum ve ilçelerinin her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olduğunu belirten Ahlatcı, yapımı tamamlanacak olan Kırankışla Barajı ile Sungurlu'nun sulama alanında da gelişeceğini vurgulayarak, “Hizmette sınır tanımayan AK Parti’nin daha güzel hizmetleri de getireceğinden hiç şüphemiz yoktur. Tüm İl ve İlçe teşkilatlarımızla 'Tevazu, samimiyet ve gayret' diyerek çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)