Sungurlu temizlik timi arı gibi çalışıyor

Sungurlu’da temizlik ekiplerinin mahallelerde yaptığı genel temizlik çalışmalarının yaz aylarının gelmesi ile birlikte aralıksız devam ettirildiği belirtildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede farklı bölgelere dağılarak görevlerini yerine getiriyor. Yaya süpürge ekibi, mahalleleri baştan sona süpürerek temizliyorlar. Belirli aralıklarla temizlenen mahallelerde gelişigüzel atılan çöpler de toplanarak süpürülüyor.

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bünyelerinde oluşturulan farklı ekiplerin her gün farklı bölge ve mahallelerde genel temizlik yaptığını söyledi.

(Haber Merkezi)