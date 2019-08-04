Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99679
ALTIN
257.672
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7656
EURO
6.1647

Sungurlu temizlik timi arı gibi çalışıyor

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sungurlu temizlik timi arı gibi çalışıyor

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 21:51
Sungurlu temizlik timi arı gibi çalışıyor

Sungurlu’da temizlik ekiplerinin mahallelerde yaptığı genel temizlik çalışmalarının yaz aylarının gelmesi ile birlikte aralıksız devam ettirildiği belirtildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede farklı bölgelere dağılarak görevlerini yerine getiriyor. Yaya süpürge ekibi, mahalleleri baştan sona süpürerek temizliyorlar. Belirli aralıklarla temizlenen mahallelerde gelişigüzel atılan çöpler de toplanarak süpürülüyor.

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bünyelerinde oluşturulan farklı ekiplerin her gün farklı bölge ve mahallelerde genel temizlik yaptığını söyledi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 04.08.2019 18:52
İlgili Haberler
“Küçük esnaf desteklenmeli”
“Küçük esnaf desteklenmeli”
Saman doldururken fenalaşarak vefat etti
Saman doldururken fenalaşarak vefat etti
Sungurlu'da buda oldu...
Sungurlu'da buda oldu...
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim