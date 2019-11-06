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Sungurlu Sosyal Merkez Hizmetleri’ne yeni müdür

Sungurlu Sosyal Merkez Hizmetleri İlçe Müdürü Ulaş Aksakallı görevine başladı.

Sungurlu Sosyal Merkez Hizmetleri’ne yeni müdür

Sungurlu Sosyal Merkez Hizmetleri İlçe Müdürü Ulaş Aksakallı görevine başladı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 19:31
Sungurlu Sosyal Merkez Hizmetleri’ne yeni müdür

Sosyal Merkez Hizmetler İlçe Müdürlüğü’ne atanan Ulaş Aksakallı, “Sungurlu güzel ve şirin bir ilçe insanları sıcak kanlı ve böyle güzel bir ilçede görev yapmaktan memnuniyet duyacağım. Kurum olarak daha iyi bir ortamda engelli kardeşlerime ve kimsesizlere, yetimlere, şehit ve gazi yakınlarının her daim hizmetlerinde olacağız. Tüm halkımızı müdürlüğümüze bir çay içmeye bekliyoruz” diye konuştu.

Ulaş Aksakallı 1978 Erzincan doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünü bitirdi. 2005 yılında atandı. Erzincan'da 5 yıl İl Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra bir yıl Düzce'de ondan sonra da İstanbul'da görev yaptı. İstanbul'da Aydın Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. İstanbul'da Aile ve toplum hizmetleri şubesinde birim sorumluluğu yaptı, tam planı sorumlusu. İstanbul'dan sonra da Şehit yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'ne yürütürken atamayla Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne atandı.

(Haber Merkezi)

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